حارس مرمى ألمانيا الغربية في مونديال 1966 يفارق الحياة

توفي هانز تيلكوفسكي حارس مرمى المنتخب الألماني الغربي في نهائي كأس العالم 1966 أمام المنتخب الإنجليزي، والتي خسرها فريق بلاده 2 / 4 عن عمر 84 عاماً.

وذكر نادي بوروسيا دورتموند الذي توج معه تيلكوفسكي بلقب كأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس عام 1966، اليوم الإثنين، إنه ينعي أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي.

وأضاف النادي أن تيلكوفسكي توفى أمس الأحد في وجود عائلته بعد معاناته الطويلة مع المرض .

وكان تيلكوفسكي شارك في 39 مباراة دولية بقميص منتخب ألمانيا الغربية بين عامي 1957 و1967، حيث ارتبط اسمه إلى الأبد بواحد من أشهر الاهداف في تاريخ كرة القدم.

وجاء ذلك الهدف في نهائي كأس العالم 1966، ضد المنتخب الإنجليزي في ملعب ويمبلي، حينما سدد جيف هيرست مهاجم أنجلترا كرة قوية على مرمى تيلكوفسكي، في الوقت الإضافي من المباراة، ضربت أسفل العارضة وابتعدت عن المرمى بعد أن وصلت إلى الأرض مباشرة.

وتم أحتساب الهدف للمنتخب الإنجليزي الذي تقدم به 3 / 2، قبل أن يسجل هيرست الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن النقاش حول تجاوز الكرة للخط أم لا ظل مستمراً منذ ذلك الحين.

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وفاز تيلكوفسكي أيضًا بلقب كأس ألمانيا مع دورتموند في عام 1965، وساعد الفريق على أن يصبح أول ناد الماني يفوز بلقب أوروبي، بعد تغلبه على ليفربول 2 / 1 في العاصمة الأسكتلندية جلاسجو، في نهائي كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس، كما لعب فيما بعد لنادي إينتراخت فرانكفورت، وقضى أكثر من عقد كمدرب له.

وقال رئيس دورتموند راينهارد روبال إن كرة القدم الألمانية فقدت رياضيًا يحظى بأحترام دولي، “من كتب تاريخ كرة القدم” مع النادي.

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