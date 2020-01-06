تقرير | محطات بارزة في تاريخ السوبر الإسباني

رغم بدء إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني بشكلها المعتاد كمواجهة بين بطلي الدوري والكأس المحليين في 1982 ، سبقت هذه البطولة أكثر من بطولة بأشكال مختلفة وإن كانت بنفس فكرة السوبر.

ولكن هذه البطولات السابقة ، التي بدأت في عام 1940 ، أفتقدت للأستمرارية من ناحية والأنتظام في إقامتها من ناحية أخرى كما كانت بعض نسخها مفتقدة للصبغة الرسمية حتى بدأ الاتحاد الإسباني للعبة في إقامة البطولة بشكلها المُعتاد منذ 1982 .

وعلى مدار نحو أربعة عقود كانت السمة الغالبة في إقامة هذه البطولة هي مواجهة من مباراتي ذهاب وإياب بين بطلي الدوري والكأس مع إقامة مباراة الذهاب على ملعب الفريق الفائز بلقب الكأس ومباراة الإياب على ملعب الفريق المتوج بلقب الدوري.

ولكن تاريخ إقامة البطولة شهد بعض الإستثناءات على هذه القواعد وكان أبرزها إقامة مباراة الذهاب في نسخ 1983 و1988 و1992 على ملعب الفريق المتوج بلقب الدوري فيما أقيمت مباريات الإياب في هذه النسخ على ملاعب الفرق المتوجة بلقب الكأس.

كما شهدت النسخة الماضية عام 2018 إقامة كأس السوبر الإسباني من مباراة واحدة فقط لأنها كانت المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تقام فيها كأس السوبر على ملعب محايد حيث أقيمت على استاد “ابن بطوطة” بمدينة طنجة المغربية.

وعلى مدار هذه الفترة الطويلة ، لم تقم منافسات كأس السوبر في أربع نسخ فقط حيث منح اللقب في 1984 إلى أتلتيك بلباو دون لعب نظراً لفوز الفريق بلقبي الدوري والكأس في نفس الموسم وهو ما تكرر مع ريال مدريد في 1989 .

كما لم تقم المسابقة في عامي 1986 و1987 .

وعلى مدار تاريخ المسابقة منذ 1982 ، شهدت منصة التتويج فوز بطل الدوري باللقب في 22 مرة مقابل ثماني مرات توج فيها الفريق الفائز بلقب الكأس بطلاً للسوبر وثلاث مرات توج فيها وصيف بطل الكأس بلقب السوبر نظراً لفوز الفريق بطل الدوري في هذه المواسم بلقب الكأس أيضاً ما منح وصيف بطل الكأس فرصة المشاركة في السوبر.

وكان اللقب في هذه المواسم الثلاثة من نصيب برشلونة وريال مايوركا وأتلتيك بلباو في 1996 و1998 و2015 على الترتيب.

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وعندما تقام فعاليات كأس السوبر خلال الأيام القليلة المقبلة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية ، ستشهد هذه النسخة أكبر تغيير في شكل السوبر الإسباني منذ إقامة البطولة بنظامها المعهود في 1982 حيث تقام النسخة المرتقبة في جدة بمشاركة أربعة فرق ومن خلال دورين قبل نهائي ونهائي إضافة لإقامتها للموسم الثاني على التوالي خارج حدود إسبانيا.

وتحمل هذه النسخة رقم 36 في تاريخ السوبر الإسباني مع استبعاد نسختي 1986 و1987 لعدم إقامة المسابقة فيهما وأحتساب نسختي 1984 و1989 رغم منح اللقب بدون لعب.

ويستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب حيث حصد اللقب في 13 نسخة سابقة مقابل عشرة ألقاب لريال مدريد.

وتبدو الفرصة سانحة أمام الفريقين لبلوغ المباراة النهائية سوياً في النسخة المرتقبة بجدة وتقديم مباراة كلاسيكو مثيرة على استاد “الجوهرة المشعة” يوم الأحد المقبل بشرط فوز ريال مدريد على فالنسيا بعد غد الأربعاء في أولى مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة وفوز برشلونة على أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل في ثاني مباراتي الدور قبل النهائي.

وسبق لكُل من فالنسيا وأتلتيكو مدريد الفوز باللقب حيث توج فالنسيا بكأس السوبر مرة واحدة في 1999 فيما توج أتلتيكو باللقب مرتين في 1985 و2014 .

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