رئيس جامعة القاهرة: قارة أفريقيا قدمت للعالم الكثير في كرة القدم

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن نجوم من قارة أفريقيا، أصبحوا مطلوبين بشكل كبير في الأندية الأوروبية، وباتوا يمثلون نسبة كبيرة من قوتها.

وقال الخشت في اللقاء الطلابي المفتوح والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بحضور نجوم سابقين مثل الفرنسي يوري دجوركاييف، وأحمد حسام “ميدو”، والفرنسية لورا جورج لاعبة فريق بايرن ميونخ الألماني للسيدات، وكليمنتين توري مدربة منتخب كوت ديفوار، اليوم الإثنين أن اللاعب الأفريقي أحد أهم أركان أي فريق أوروبي، مؤكدًا أن أفريقيا تستطيع أن تقدم للعالم الكثير وقدمت الكثير في كرة القدم.

فيما قال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي للمقاصة أن جامعة القاهرة واحدة من أعظم الجامعات فى العالم وخرجت العديد من العظماء الذين شرفوا مصر فى العالم أجمع.

وأضاف ميدو: “كرة القدم جزء من المجتمع المصري والأفريقي والعالمي، والأغلبية تتأثر بنجوم الكرة”.

وأوضح أن نجوم الكرة بعد إعتزالهم عليهم دور كبير للمساهمة في خدمة المجتمع، بعد أن منحهم الجمهور كُل الحب والتقدير أثناء تواجدهم في الملاعب.

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ورحب ميدو بنجوم العالم المتواجدين فى مصر متمنيا عودتهم بأسرهم مرة ثانية لزيارة مصر والتمتع بأفضل مكان فى العالم .

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