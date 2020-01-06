حفل الكاف | السجل التاريخي للفائزين بلقب أفضل لاعب

في ما يلي سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب إفريقي التي يمنحها الاتحاد القاري للعبة (“كاف”)، عشية حفل الجوائز السنوية المقام الثلاثاء في مدينة الغردقة المصرية: 2018: محمد صلاح (مصر) 2017: محمد صلاح (مصر) 2016: رياض محرز (الجزائر) 2015: بيار إيميريك اوباميانج (الغابون) 2014: يايا توريه (ساحل العاج) 2013: يايا توريه (ساحل العاج) 2012: يايا توريه (ساحل العاج) 2011: يايا توريه (ساحل العاج) 2010: صامويل إيتو (الكاميرون) 2009: ديديه دروجبا (ساحل العاج) 2008: إيمانويل أديبايور (توغو) 2007: فريديريك كانوتيه (مالي) 2006: ديدييه دروغبا (ساحل العاج) 2005: صامويل إيتو (الكاميرون) 2004: صامويل إيتو (الكاميرون) 2003: صامويل إيتو (الكاميرون) 2002: الحجي ضيوف (السنغال) 2001: الحجي ضيوف (السنغال) 2000: باتريك مبوما (الكاميرون) 1999: نوانكوو كانو (نيجيريا) 1998: مصطفى حجي (المغرب) 1997: فيكتور ايكبيبا (نيجيريا) 1996: نوانكوو كانو (نيجيريا) 1995: جورج ويا (ليبيريا) 1994: إيمانويل أمونيكي (نيجيريا) 1993: رشيدي يكيني (نيجيريا) 1992: عبيدي بيليه (غانا) Advertisements 1991: عبيدي بيليه (غانا) 1990: روجيه ميلا (الكاميرون) 1989: جورج ويا (ليبيريا) 1988: كالوشا بواليا (زامبيا) 1987: رابح ماجر (الجزائر) 1986: بادو الزاكي (المغرب) 1985: محمد التيمومي (المغرب) 1984: ثيوفيل أبيغا (الكاميرون) 1983: محمود الخطيب (مصر) 1982: توماس نكونو (الكاميرون) 1981: لخضر بلومي (الجزائر) 1980: جان مانغا اونغيني (الكاميرون) 1979: توماس نكونو (الكاميرون) 1978: كريم عبد الرزاق (غانا) 1977: طارق ذياب (تونس) 1976: روجيه ميلا (الكاميرون) 1975: احمد فراس (المغرب) 1974: بول موكيلا (الكونغو) 1973: تشيمن بوانغا (زائير) 1972: شريف سليمان (غينيا) 1971: إبراهيم صنداي (غانا) 1970: ساليف كيتا (مالي) حالة تأهب وطواريء في الغردقة قبل وصول محمد صلاح وماني الكاف يمنح قطر تنظيم السوبر الأفريقي حتى عام 2022 الأنصاري: لم نحدد ملعب مباراة السوبر الأفريقي واتفاقية التعاون مع الكاف 6 سنوات

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