رياضة | برشلونة يتحرك لضم نجم الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتحرك لضم نجم الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع عيسى ماندي مدافع منتخب الجزائر وفريق ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن برشلوة يفضل ضم عيسى ماندي لخلافة المدافع صامويل أومتيتي المرتقب رحيله إلى أرسنال الإنجليزي في الميركاتو الشتوي.

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وأوضح أن العلاقة الجيدة التي تربط بين إدارتي برشلونة وريال بيتيس، قد تسهل المفاوضات في حال رغب الأول في ضم الدولي الجزائري البالغ 28 عاما.

وتقدر قيمة عيسى ماندي التسويقية بنحو 30 مليون يورو ويعد من أبرز العناصر في التشكيلة الأساسية لريال بيتيس في الدوري الإسباني.