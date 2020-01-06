رياضة | الكاف يدعو محمود الخطيب لحضور حفل الأفضل في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يدعو محمود الخطيب لحضور حفل الأفضل في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»؛ لحضور احتفالية اختيار أفضل لاعب في إفريقيا التي ينظمها الاتحاد الإفريقي، وتقام مساء غدٍ الثلاثاء بالغردقة.



جاءت دعوة كاف محمود الخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة .. وكان «كاف» قد اختار في وقت سابق الكابتن الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، لاسيما أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983.



وسبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذى أقيم في سبتمبر من العام الماضى بالغردقة، أيضًا حرص محمود الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في اجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، التي عقدت مؤخرًا في القاهرة؛ لمناقشة تطوير الكرة في القارة السمراء، وبعض الأمور الخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة.