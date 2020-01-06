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رياضة | رونالدو يقود هجوم يوفنتوس ضد كالياري

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس تشكيل فريقه لمباراة كالياري ضمن منافسات الجولة الـ18 من الممتاز.

 

تشكيل يوفنتوس ضد كالياري

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

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خط الدفاع: أليكس ساندرو وليوناردو بونوتشي وديميرال

خط الوسط: كوادرادو وميراليم بيانيتش وماتويدي ورامسي ورابيو

خط الهجوم: وباولو ديبالا

وخسر يوفنتوس لقب كأس السوبر الإيطالي عقب الهزيمة أمام لاتسيو بنتيجة 1-3، بينما يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، خلف إنتر صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

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