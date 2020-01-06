رياضة | رونالدو يقود هجوم يوفنتوس ضد كالياري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقود هجوم يوفنتوس ضد كالياري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس تشكيل فريقه لمباراة كالياري ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي الممتاز. تشكيل يوفنتوس ضد كالياري في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني Advertisements خط الدفاع: أليكس ساندرو وليوناردو بونوتشي وديميرال خط الوسط: كوادرادو وميراليم بيانيتش وماتويدي ورامسي ورابيو خط الهجوم: كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وخسر يوفنتوس لقب كأس السوبر الإيطالي عقب الهزيمة أمام لاتسيو بنتيجة 1-3، بينما يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، خلف إنتر صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

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