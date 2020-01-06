رياضة | دعوى قضائية إسماعيلاوية لتطبيق تقنية الفار في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى قضائية إسماعيلاوية لتطبيق تقنية الفار في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة تجاه وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة بجانب كل من رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم .

وقال حجاج ، المستشار القانونى لنادى الاسماعيلى لـ "الخليج 365 الرياضي": "طالبت من خلال الدعوى إلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق تقنية الفار VAR في الدوري المصري علي نفقة الوزارة والاتحاد المصرى لكرة القدم".

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وأضاف: "طالبت في ختام الدعوى أن يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ليسمع المطعون ضدهم الحكم عليهم و بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الأول عن تطبيق تقنيية الفار (VAR) بدوري أندية القسم الأول المصري مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية".

وتابع: "طالبت بإلغاء القرار السلبي بإمتناع المطعون ضده عن تطبيق تقنيية الفار (VAR) بدوري أندية القسم الأول المصري مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".

وقيدت الدعوى تحت رقم / ١٦٦٤٣ لسنة ٧٤ ق وتحدد لنظر الشق العاجل جلسة 2 فبراير القادم .