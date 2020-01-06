رياضة | نجم ريال مدريد في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ماريو دياز نجم نادي ريال مدريد الإسباني من اللعب لفريق إسبانيول خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن فريق روما مهتم بضم ماريانو دياز وينافس إسبانيول القطب الثاني في مدينة برشلونة على ضمه في الميركاتو الشتوي.

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وأوضحت أن إسبانيول يسعى لضم دياز على سبيل الإعارة بعد تعادله الثمين مع برشلونة في الليجا رغم توقفه عند المركز الأخير من جدول الترتيب.

وانضم دياز إلى ريال مدريد عام 2018 قادماً من ليون الفرنسي ويستمرّ عقده مع الفريق حتى يونيو 2023.