رياضة | كشف حساب المريخ خلال 11 مباراة بدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب المريخ خلال 11 مباراة بدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق المريخ المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد 6 نقاط في ختام الدور الأول للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.

لم يحقق المريخ أى فوزاً في خلال الدور الأول،

وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات ، سجل لاعبيه 11 هدف وسكنت شباكه 19 هدف.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب وحصاد فريق المريخ خلال الدور الأول.

لعب المريخ 11 مباراة لم يحقق الفوز في أى مباراة، وتعادل في 6 مباريات، منهم تعادلان على أرضة، أمام النجوم في الأسبوع السادس، بهدف لكل منهما، سجل هدف الفريق البورسعيدي، اللاعب أحمد فروايله من ضربة جزاء، ومع النصر في الأسبوع السابع بهدفين لكل منهما سجل هدفي المريخ، اللاعب عبد الله ناصر.

وتعادل المريخ خارج ملعبه في 4 مباريات، مع فريق الزرقا بهدفين لكل منهما سجلهما محمود اسماعيل أجوجو وأسامة ابراهيم كاجو، ومع الترسانة بهدف لكل منهما سجل الهدف أحمد الجندي، ومع منتخب السويس بدون أهداف، ومع جمهورية شبين بهدف لمثله، سجله عمر عدلى.

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وتلقى المريخ 5 هزائم، منهم 4 هزائم على ملعبه، حيث خسر من القناة بهدف،

وكوكا كولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل الهدفين محمود وحيد وأحمد حمزة،

ومن الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدفين سجل هدفي المريخ، محمد سعيد وعبد الله ناصر،ومن بتروجت بثلاثة أهداف نظيفة وتلقى الهزيمة وحيدة خارج ملعبة

في الأسبوع العاشر من سيراميكا بهدف.

أهداف المريخ

سجل لاعبي المريخ 11 هدف خلال مشوار الموسم الكارثي، بالدور الأول، عن عن طريق عبد الله ناصر 3 أهداف، وهدف لكل من، محمد سعيد، ومحمود أجوجو، وأسامة كاچو، وأحمد الجندي، ومحمود وحيد، وأحمد حمزة، وأحمد فروايله، وعمر عدلى.

تولى القيادة الفنية خلال الدور الأول أشرف خضر حتى الأسبوع الرابع، ثم تعيين

محمد ياسين الذي تقدم باستقالته بعد الهزيمة من فريق بتروجت بثلاثة أهداف نظيفةـ ليتولى مؤخراً أحمد العجوز المهمة استعداداً للدور الثاني.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجت 15 نقطة

7- النجوم 14 نقطة

8- جمهورية شبين 14 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط