رياضة | عاجل.. أحمد حجازي يرفض العودة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحمد حجازي يرفض العودة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض اللاعب أحمد حجازي نجم منتخب مصر ومدافع نادي ويست بروميتش ألبيون فكرة العودة مرة أخري إلي مصر خلال الفترة المقبلة، بعد المستوي المميز الذي ظهر به مع النادي الإنجليزي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي.

وارتبط اسم حجازي بالانتقال الي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية خاصة بعد إصابة سعد سمير، في مباراة الأهلي ومصر للمقاصة، مما دفع إدارة الأهلي لفتح ملف عودة حجازي مرة أخري.

ويتطلع المارد الأحمر لحسم عدد من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة في ظل الحاجة الماسة لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم سوبر في إطار مساعي القلعة الحمراء للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ينافس فيها بكل قوة.

وكان قد ارتبط اسم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون بالانتقال الى الدوري السعودية من بوابة اتحاد جدة حيث رصدت تقارير صحفية هناك رغبة النادي الشهير في اتمام التعاقد مع المدافع الشهير خلال الفترة الحالية في ظل توتر العلاقة مع مدربه الحالي في النادي الإنجليزي.