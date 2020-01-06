رياضة | إحصائيات النصر في الدور الأول من دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحصائيات النصر في الدور الأول من دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إحتل فريق النصر المركز التاسع عقب ختام مباريات، الدور الأول، للمجموعة الثانية، بالقسم الثاني، حيث خاض النصر 11 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" إحصائيات النصر خلال الدور الأول .

حقق النصر في 4 مباريات، منهم 3 على ملعبه، إذ تغلب في الأسبوع الرابع على بتروجت بهدفين سجلهما إبراهيم بابا فاى، وفي الأسبوع السادس، فاز على الزرقا بهدف سجله محمود السيد، وفي الأسبوع العاشر، فاز على الترسانة، بهدفين مقابل هدف، سجلهما، أحمد حسين، وجودة أيمن.

وحقق النصر فوزا وحيد خارج ملعبة، على فريق النجوم، بهدف نظيف، سجله محمود السيد، بالجولة الخامسة.

وتعادل النصر، في مباراة على ملعبه، مع جمهورية شبين، بدون أهداف، وأخرى خارج ملعبه، أمام المريخ، بهدفين لكل منهما، سجلهما أحمد الداهش، وأحمد خليل كالوشا.

وتلقى الهزيمة في 5 مباريات ، منهم 3 على ملعبه أمام سيراميكا، والداخلية، والقناة، وتلقى الهزيمة في مباراتين، خارج ملعبه، من كوكاكولا بهدف، ومن منتخب السويس بنفس النتيجة.

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أهداف النصر

سجل النصر 11 هدف منهم 8 على ملعبه، و3 خارج ملعبة، ويتقدم إبراهيم بابا فاى قائمة هدافي النصر برصيد 4 أهداف، يليه بهدفين محمود السيد، وهدف لكل من أحمد الداهش، وأحمد خليل كالوشا، وأيمن جودة، ومحمود حسين.

الجهاز الفني للنصر

يقود النصر سيد عيد مدير فني، وعمرو عبد الحق مشرف عام على الكورة، عبد العاطي السيد مدرب عام، ونافع عبد الدايم مدرب مساعد، وهاشم الدسوقي مدرب حراس مرمى، ومحمد رفعت طيب، ومحمد مصطفى أخصائي علاج طبيعي، ومدحت محمد إدارى.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجت 15 نقطة

7-النجوم 14 نقطة

8- جمهورية شبين 14 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10-الترسانة9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط