رياضة | مفاجأة.. الزمالك يريد عودة معروف يوسف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يريد عودة معروف يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسامة فرحات وكيل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك والمعار إلى نادي المقاولون العرب عن رغبة القلعة البيضاء في استعادة اللاعب خلال فترة الاتتقالات الشتوية الجارية.

ويلعب معروف يوسف في صفوف المقاولون العرب معارًا من نادي الزمالك مطلع الموسم الجاري.

وقال فرحات في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": "بعض من مسئولي نادي الزمالك تحدثوا معي بشأن عودة معروف يوسف للفريق خلال يناير الجاري".

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وأضاف: "كارتيرون المدير الفني للزمالك يرغب في تدعيم خط الوسط، وهو ما يدعم عودة يوسف للفريق في يناير الجاري".

وواصل: "الزمالك لن يجد صعوبة في عودة معروف، خاصة وأن هناك بند يتيح للأبيض استعادة اللاعب في أي وقت لكن حتى الآن الأمور لم تصل إلى الرسمية، سننتظر ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".

وشارك صاحب الـ27 عاما في 9 مباريات مع المقاولون هذا الموسم وصنع هدفا.

وانضم معروف يوسف إلى نادي الزمالك في صيف 2014 قادما من نادي اتحاد الشرطة، قبل أن يرحل صوب الشرطة العراقي في أغسطس 2018 على سبيل الإعارة.