رياضة | محمود البنا يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن بدايته مع التحكيم وعن المباريات الأصعب فى مسيرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود البنا يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن بدايته مع التحكيم وعن المباريات الأصعب فى مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"محمود البنا" هو أحد أفضل الحكام فى مصر خلال السنوات الأخيرة، بعدما خاض العديد من المباريات الكبري وأثبت نفسه على الساحة المحلية والعربية ، يتحدث ل"الخليج 365 الرياضي" عن بدايته مع التحكيم وعن المباراة الأصعب فى مسيرته حتى الأن وعن التعامل مع الضغوطات.

وقال البنا عن بداياته لـ " الخليج 365 الرياضي" " أنا من مواليد كفر الشيخ وتحديدًا مدينة الين كنت ألعب كرة قدم فى درجة ثانية وثالثة لعبت فى قلين وبيلا ودخلت التحكيم عام 2002 وكنت العب فى نفس التوقيت كان عمري وقتها 20 عام ولعبت كرة قدم حتى سن ال 30 ولكن طموحي قل إلى حد ما فى كرة القدم ولكنه إزداد فى التحكيم، وأصبحت حكم درجة اولى عام 2010، واللوائح لا تمنع أن تكون لاعب كرة وحكم فى نفس الوقت ولكن لم أقوم بالتحكيم فى مجموعتى، وشرط أساسي من أجل أن تكون حكم لابد أن تكون مارست كرة القدم ليس بالشكل الإحترافي ولكن لابد أن تكون مارست ".

وأضاف :" فى سن الـ 30 قررت إبتعدت عن الكرة وركزت على أن أكون حكم مميز وبالفعل الصدفة قادتنى للظهور بشكل قوي كان ترتيبي متأخر فى كفر الشيخ وليس مصر بصفة عامة، ولكن هناك من تحدث عني للمسؤولين عام 2012 قبل حادث بورسعيد بأيام قليلة بعد مشاهدتى فى مباراة نبروه وزفتي وكانت فى نبروه بجماهير وكانت اول مباراة أقوم بإدارتها فى الممتاز ب، ثم تم إسناد مباراة الترسانة وبهتيم هنا فى القاهرة ولجنة الحكام هنا شاهدتنى عن قرب وكابتن وجيه أحمد هو من شاهدنى وأشاد بي ولكن بعد حادث بورسعيد توقف الدوري فتراجعت، ولكن بعدما عاد النشاط كان متواجد كابتن وجيه أحمد فى اللجنة وكان هناك توجه أن يكون هناك حكام جدد وشباب، تحدث عنى وشاركت فى دوري المجموعتين ".

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وتابع :" كانت مفاجئة كبيرة أن أبدأ فى أول جولة بدوري المجموعتين كانت مباراة المقاولون العرب والداخلية فى ملعب الجيش وكانت اولى مبارياتى فى الدوري الممتاز، ثم لعبت مباراة بين طلائع الجيش واتحاد الشرطة، ثم كانت المفاجئة ونقلة كبيرة لى أن أدير مباراة لنادى الزمالك أمام الانتاج الحربي ثم مباراة الأهلى وحرس الحدود، وانهيت مبارياتى بمباراة بين الزمالك والإسماعيلي وترشحت لقيادة مباراة القمة ولكن فى عام 2014 فى الدورة الرباعية كنت حكم مباراة الاهلى وسموحة فى مباراة التتويج بالدوري ".

وعن الضغوطات وكيفية التعامل معها، قال البنا :" الحكم دائمًا يتعرض لإنتقادات فهو عمل صعب وعليك ضغوطات لابد أن يكون لديك سمات شخصية وثبات إنفعالي كبير من أجل أن تتعامل مع الضغوط حتى داخل الملعب، وعندما كنت تحت ضغط كنت أحاول أفصل نفسي وكنت أرد فى الملعب بمستوايا ".

وعن أصعب مباريات البنا فى مسيرته التحكيمية، قال :" مباراتان فى مصر الأولى فى القسم الثانى بين بلدية المحلة والرجاء مباراة الصعود للدوري الممتاز كانت مباراة صعبة وفريق لابد أن يصعد للدورى الممتاز بين فريقين كبار والأخري بين الأهلي والمصري وأقيمت فى الجونة فى اولى المباريات بعد العودة للعب معًا، كانت الصعوبة فى المباراتان ليس فنية داخل الملعب ولكن كانت أجوائها صعبة، والمباراة الثالثة خارج مصر بين الرجاء المغربي والوداد المغربي بالبطولة العربية كنت مباراة فنية قوية وصعبة وممنوع الخطأ".

وعن المباريات التى شعر بها محمود البنا انه قادها بشكل جيد، قال :" الزمالك وبتروجت فى دوري المجموعتين فى بداياتى وكان اللقاء به ثلاث ضربات جزاء من بينهم ضربتين على الزمالك وخسر فيها الزمالك 4_2 والمباراة الثانية الزمالك ومصر المقاصة العام الماضي وانتهي بفوز الزمالك 4_1، كانوا مباراتان جيدبن بالنسبة لي وعملت مباريات جيدة الحمدلله " .