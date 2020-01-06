رياضة | عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فكرة مناقشة عودة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز من قريب أو بعيد.

وتمسك مسئولو الأهلي بموقفهم الرافض لعودة عبد الله السعيد ولو في السنوات المقبلة أسوة بما حدث مع عصام الحضري حارس الفريق السابق عندما هرب إلى سيون السويسري وحسام حسن عندما انتقل إلى الزمالك.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك لضم عبد الله السعيد من بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي شهر يناير الجاري أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير.

وعرض الزمالك مبلغ 12 مليون جنيه على السعيد في الموسم المواحد لكن اللاعب يتمسك بالحصول على 15 مليون جنيه.