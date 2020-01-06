رياضة | حصاد وأرقام وهدّافي سيراميكا خلال الدور الأول للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد وأرقام وهدّافي سيراميكا خلال الدور الأول للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر فريق سيراميكا المجموعة الثانية من منافسات دوري القسم الثاني، بعد نهاية الدور الأول بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

وخاض فريق سيراميكا 11 مباريات حقق خلالهم الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يلتقي أى هزيمة، ويملك 27 نقطة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب وحصاد سيراميكا خلال الدور الأول،

ارقام سيراميكا

- الأكثر تحقيقاً للنقاط في المجموعات الثلاثة.

- أقوى هجوم في المجموعة : سجل 16 هدف.

- أقوى دفاع في المجموعة : عليه 5 أهداف.

- الأكثر تحقيقاً للفوز : فاز في 8 مباريات.

- لم يخسر في الدور الأول.

حقق سيراميكا كليوباترا الفوز في 8 مباريات، حيث فاز في ملعبه في 4 مباريات وخارج ملعبه في مثلهم.

فاز على ملعبه في الأسبوع الأول على الداخلية بهدفين نظيفين سجلها شادى حسين، وفي الأسبوع الرابع فاز على فريق الزرقا بهدفي، محمد جمال ومحمد سانيه، وفي الأسبوع السادس فاز على الترسانة بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد غنيم وعبد الله بيكا، وفي الأسبوع العاشر تغلب على فريق المريخ بهدف عاشور الأدهم.

وحقق الفريق خارج ملعبة في 4 مباريات، في الاسبوع الثاني على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف شادى حسين هدفين وأحمد غنيم هدف، وفي الأسبوع الثالث على بتروجت بهدف نظيف سجله محمد جمال، في الأسبوع التاسع على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين شادى حسين وأحمد غنيم، في الأسبوع الأخير فاز على فريق جمهورية شبين بهدف أحمد غنيم.

Advertisements

وتعادل سيراميكا كليوباترا في 3 مباريات، منهم تعادلان، خارج ملعبه بهدف لكل فريق مع القناة سجله عبد الله بيكا، ومع كوكاكولا سجله شادى حسين، وتعادل سيراميكا أهداف على ملعبه مع فريق منتخب السويس، بالجولة الثامنة.

سجل فريق سيراميكا 16 هدف، منهم 9 أهداف خارج ملعبة مقابل 7 على ملعبه، وسكتت شباكه 5 أهداف فقط، منهم هدف وحيد على ملعبه أمام الترسانة ،مقابل أربع أهداف خارج ملعبه من القناة وكوكا كولا والنصر والنجوم.

هدّافي سيراميكا في الدور الأول

يتقدم قائمة الهدافين شادى حسين 6 أهداف ويعد هدّاف المجموعة، وأحمد غنيم 4 أهداف، وهدفين لكلا من عبد الله بيكا ومحمد جمال، وهدف لكل من محمد سانيه وعاشور الأدهم .

يقود فريق سيراميكا هيثم شعبان مدير فني، محمد يسري مدرب عام، محمود معاذ مدرب، عمرو أبو الحسن مدرب مساعد، مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى، لويز اندرى برزيلى الجنسية مخطط أحمال، فريد رضوان طيب، محمد الشافعي أخصائي علاج طبيعي، عمرو عبد الرزاق ومحمد عبد السلام مدلكان,

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5-كوكا كولا 16 نقطة

6- بتروجت 15نقطة

7- النجوم 14 نقطة

8- جمهورية شبين 14 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط