رياضة | مستند| الإسماعيلي يرفع دعوي قضائية لتطبيق تقنية الفار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستند| الإسماعيلي يرفع دعوي قضائية لتطبيق تقنية الفار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نهاد حجاج المستشار القانونى لنادى الاسماعيلي برفع دعوى أمام محكمة مجلس الدولة تجاة وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة بجانب كلا من رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم .

وقال حجاج ، المستشار القانونى لنادى الاسماعيلى لـ " الخليج 365 الرياضى " : طالبت من خلال الدعوى إلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق تقنية الفار VAR بدورى القسم الاول علي نفقة الوزارة والاتحاد المصرى لكرة القدم .

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وأضاف قائلا : طالبت في ختام الدعوى أن يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ليسمع المطعون ضدهم الحكم عليهم و بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بإمتناع المطعون ضده الأول عن تطبيق تقنيية الفار (VAR) بدوري أندية القسم الأول المصري مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية.

وإختتم تصريحاته : كما طالبت بإلغاء القرار السلبي بإمتناع المطعون ضده عن تطبيق تقنيية الفار (VAR) بدوري أندية القسم الأول المصري مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقيدت الدعوى تحت رقم / ١٦٦٤٣ لسنة ٧٤ ق وتحدد لنظر الشق العاجل جلسة 2 فبراير القادم .