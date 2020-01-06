رياضة | سواريز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الليجا لشهر ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الليجا لشهر ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي في الدوري الإسباني المقدمة من رابطة الليجا.

وقدم المهاجم الأوروجوياني مستوى مميز للغاية مع برشلونة حيث نجح في إحراز ٣ أهداف في ٦ مباريات شارك فيها مع الفريق الكتالوني بحانب صناعته ٧ أهداف أخرى، في شهر ديسمبر الماضي.

وسجل سواريز هذا الموسم مع برشلونة في الليجا ١١ هدفًا بفارق هدفين فقط عن زميله ليونيل ميسي متصدر هدافي المسابقة.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد ٤٠ نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه ريال مدريد.