رياضة | يوفنتوس يسعى لخطف مهاجم إنتر ميلان المنبوذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يسعى لخطف مهاجم إنتر ميلان المنبوذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن يوفنتوس حدد مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي بأنه توقيع صيفي محتمل.

يعمل إيكاردي حاليًا في منتصف فترة الإعارة مع نادي باريس سان جيرمان ، الذي لديه خيار الدفع بصفقة دائمة للأرجنتين الدولي.

بعد أن سجل 14 هدفًا من 19 مباراة في جميع المسابقات ، يتوق الجانب الفرنسي إلى إنهاء هذه الخطوة خلال نافذة يناير.

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ومع ذلك ، وفقا لكالسيوميراتو ، يجتذب إيكاردي اهتمام يوفنتوس مرة أخرى ، بعد أشهر قليلة من غيابه عن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قبل بداية هذا الموسم.

يشير التقرير إلى أن بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي يرغب في إكمال عملية النقل في وقت لاحق من عام 2020 ، وليس قبل نهاية هذا الشهر.

ويقال إن ريال مدريد يراقب الوضع بعد تركه متأثرًا بنموذج إيكاردي في بارك دي برينس.