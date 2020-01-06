رياضة | صراع إنجليزي على كافاني

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الليكيب" الفرنسية فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي أجريا اتصالات من أجل التعاقد مع إديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان للحصول خدماته في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضافت الصحيفة بأنه على الرغم من اتفاق اللاعب الأوروجوياني مع أتلتيكو مدريد للانتقال في الصيف المقبل إلا انه لم يتم توقيع العقود.

والجدير بالذكر أن عقد اللاعب ينتهي مع النادي الفرنسي نهاية الموسم الحالي.