رياضة | صراع إنجليزي على كافاني

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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة مانشستر يونايتد وتشيلسي في التعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الجاري.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الليكيب" الفرنسية فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي أجريا اتصالات من أجل التعاقد مع إديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان للحصول خدماته في الميركاتو الشتوي الحالي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الليكيب" الفرنسية فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي أجريا اتصالات من أجل التعاقد مع إديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان للحصول خدماته في الميركاتو الشتوي الحالي.
وأضافت الصحيفة بأنه على الرغم من اتفاق اللاعب الأوروجوياني مع أتلتيكو مدريد للانتقال في الصيف المقبل إلا انه لم يتم توقيع العقود.
والجدير بالذكر أن عقد اللاعب ينتهي مع النادي الفرنسي نهاية الموسم الحالي.