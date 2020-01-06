رياضة | رسمياً .. مانزانو حكماً لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. مانزانو حكماً لمباراة ريال مدريد وفالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد الإسباني اليوم الإثنين، تعيين الحكم خيسوس جيل مانزانو، حكماً لمباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا.

وكشف الإتحاد الإسباني عن تعيين كلاً من: أنخيل نيفادو رودريجيز كمساعد أول، وخافيير مارتينيز نيكولاس كمساعد ثان، وسانتياجو خيمي لاتري كحكم رابع

وسيكون حكم الڤار الرئيسي بابلو جونزاليز فوتيريس، ويساعده روبيرتو دياز بيريز ديل بالومار.

Advertisements

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 8 يناير، في المملكة العربية السعودية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربعة أندية للمرة الأولى وهي برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل كأس الملك وأتليتكو مدريد وريال مدريد.

ويقام نصف النهائي الأول بين فريقي برشلونة وأتليتيكو مدريد، بينما يقام نصف النهائي الثاني بين ريال مدريد وفالنسيا، على أن يتنافس الفائز من اللقائين على لقب كأس السوبر الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة بالمشاركة مع برشلونة، إلا أن برشلونة يتفوق بفارق الأهداف.