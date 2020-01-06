رياضة | برشلونة مهتم بضم مدافع ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة مهتم بضم مدافع ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع رومانيولي مدافع فريق ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب فريق برشلونة في تدعيم خط دفاعه في ظل الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها صامويل أومتيتي، بجانب عدم اعتماد فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني على الفرنسي توديبو.

وأفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن برشلونة بأنه على الرغم من أن برشلونة لديه أراخو وتوديبو إلا أن فالفيردي مُعجب بمدافع ميلان رومانيولي لأنه خبير ويلعب أيضا كظهير أيسر.

وتابعت الصحيفة بأن برشلونة بدأ بالفعل مفاوضاته مع ميلان لمعرفة طلباته المادية للموافقة على انتقال رومانيولي لصفوفه في يناير الجاري.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد ٤٠ نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه ريال مدريد.