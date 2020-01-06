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اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي 6/ 1/ 2020

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في 6/ 1/ 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

يحل فريق سامبدوريا ضيف ثقيل على ميلان على ملعب جوزيبا ميزا فى مباراة منتظرة ستقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

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مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق ميلان نظيره سامبدوريا ضمن مباريات الجولة ال 18 من الكالتشيو الإيطالي فى مباراة ستقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

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