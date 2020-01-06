اونلاين | بث حي.. مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا بث مباشر اليوم الاثنين 06 / 01 / 2020 الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي.. مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا بث مباشر اليوم الاثنين 06 / 01 / 2020 الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ميلان نظيره سامبدوريا خلال الجولة الثامنة عشر من الدوري الايطالي ، علي استاد سان سيرو ، يدخل ميلان هذا اللقاء تحت شعار “لا محال من الهزيمة” ، يأتي محتلاً المركز 11 برصيد 21 نقطة ، وقد بدأ هذا الموسم في حالة غير جيدة ويسعي في تحقيق نتائج إيجابية من أجل تحسين ترتيبه ورفع رصيده إلي 24 نقطة والاقتراب من قمة الدوري ، على الجانب الآخر نادى سامبدوريا يحتل المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة ، الجدير بالذكر أن ميلان تلقي هزيمة في اللقاء الماضي بنتيجة ثقيلة وفادحة من فريق أتالانتا بخماسية نظيفة دون رد ، ويسعي اليوم في الفوز من أجل تعويض خسارته التي تلقاها في اللقاء الماضي..

ستكون مواجهة نارية بين ميلان وسامبدوريا المواجهة بين فريقي ميلان وسامبدوريا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء أحمد البلوشي..