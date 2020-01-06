اونلاين | مشاهدة مباراة أرسنال وليدز يونايتد الإثنين 6-1-2020 في كاس الاتحاد الانجليزي

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بث مباشر مباراة ارسنال وليدز يونايتد بث حي مباراة ارسنال مباراة ارسنال اليوم الاثنين يستضيف نادي أرسنال الإنجليزي نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد موعد مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد تُقام مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد على ملعب "الإمارات"، في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين.

مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد ومن المقرر أن تُذاع مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد على قناة beIN Sports HD 2.

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مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد ويسعى النادي اللندني لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل استكمال المشوار والتأهل للدور التالي، في محاولة منه للتتويج باللقب هذا العام.

مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد ويدخل الجانرز هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد ميكيل أرتيتا، على حساب مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد ويفتقد أرسنال في مباراة اليوم جهود كل من كالوم تشامبرز، الذي سيغيب لنهاية الموسم؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب هيكتور بيليرين، مدافع الفريق، والمُهاجم جابرييل مارتينيلي؛ بسبب إصابتهما بشد في أوتار الركبة اليمني، ومن المقرر أن يخضعا لفحص طبي، لتحديد موقفهما من اللعب قبل المباراة مباشرة.

في المقابل، يرغب فريق ليدز يونايتد في تحقيق المفاجأة والتغلب على أرسنال، من أجل التأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أيضًا، مستغلًا صحوته التي بدأها منذ انطلاقة الموسم الجاري.

مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد وعلى مستوى الدوري، يحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 27 نقطة، بينما يتصدر ليدز يونايتد جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" برصيد 52 نقطة، متفوقًا على وست بروميتش ألبيون، المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، حيث يُعد ليدز يونايتد من أقوى الأندية هذا الموسم.