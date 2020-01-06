اونلاين | مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد بث مباشر كاس الاتحاد الانجليزي ARSENAL TODAY

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مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد بث مباشر مباراة ارسنال اليوم الاثنين بث حي مباراة ارسنال، يستضيف نادي أرسنال الإنجليزي نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

بث مباشر مباراة ارسنال موعد مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تُقام مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد على ملعب "الإمارات"، في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد على قناة beIN Sports HD 2.

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بث خي مباراة ارسنال اليوم الاثنين ويسعى النادي اللندني لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل استكمال المشوار والتأهل للدور التالي، في محاولة منه للتتويج باللقب هذا العام.

ويدخل الجانرز هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد ميكيل أرتيتا، على حساب مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

بث مباشر مباراة ارسنال اللية بث حي مواجهة ارسنال في كاس الاتحاد الانجليزي ويفتقد أرسنال في مباراة اليوم جهود كل من كالوم تشامبرز، الذي سيغيب لنهاية الموسم؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب هيكتور بيليرين، مدافع الفريق، والمُهاجم جابرييل مارتينيلي؛ بسبب إصابتهما بشد في أوتار الركبة اليمني، ومن المقرر أن يخضعا لفحص طبي، لتحديد موقفهما من اللعب قبل المباراة مباشرة.

في المقابل، يرغب فريق ليدز يونايتد في تحقيق المفاجأة والتغلب على أرسنال، من أجل التأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أيضًا، مستغلًا صحوته التي بدأها منذ انطلاقة الموسم الجاري.

وعلى مستوى الدوري، يحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 27 نقطة، بينما يتصدر ليدز يونايتد جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" برصيد 52 نقطة، متفوقًا على وست بروميتش ألبيون، المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، حيث يُعد ليدز يونايتد من أقوى الأندية هذا الموسم.