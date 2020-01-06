اونلاين | مشاهدة مباراة ارسنال وليدز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL TODAY

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بث حي مواجهة ارسنال اليوم في كتاس الاتحاد الانجليزي بث حي مباراة ارسنال اليوم مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد يخوض فريق أرسنال الإنجليزى، مواجهة قوية ضد ليدز يونايتد فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب الإمارات ضمن مباريات الدوري الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، فى مباراة قوية حيث يلتقى المدفعجية مع متصدر دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" ويعد من أقوى أندية إنجلترا هذا العام.

مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد ويدخل أرسنال مباراة اليوم وسط أجواء مميزة بعدما حقق فوزه الأول تحت قيادته مدربه الإسبانى الجديد ميكيل أرتيتا على حساب مانشستر يونايتد على استاد الإمارات، بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

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بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد وقلل إزجيان أليوسكي نجم ليدز من انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي الذى عقد قبل لقاء أرسنال وأوضح قائلا: "بالتأكيد شاهدت انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد، ولكن الفريق العام الحالي ليس قويا، وحتى نحن يمكننا أن نفوز عليهم".

مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد وأكد ثقته في فريقه وزملائه بقوله: "لو كان ليدز يلعب في البريميرليج، سيكون من فرق المقدمة هذا الموسم، الفارق الوحيد أننا بالدرجة الأولى وأرسنال بالدوري الممتاز، سنذهب لتقديم الكرة التي يحبها بييلسا، فهذا المدرب جعلنا نحلم من جديد".

مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد ويعانى أرسنال من غياب عدة نجوم للإصابة أبرزهم هيكتور بيليرين مدافع الفريق، والمُهاجم جابرييل مارتينيلي حيث يُعاني كل منهما من شد في أوتار الركبة اليمني، وسيخضعا لفحص طبي لتحديد موقفهما من اللعب أمام قبل المباراة مباشرة.