المحكمة تؤجل نظر قضية ليونيل ميسي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نظرت المحكمة العليا في إقليم كتالونيا بإسبانيا، قضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، المتعلقة بحقوق الصور الخاصة به.
المحكمة أجلت الحكم في القضية دون إعلان تاريخ محدد للجلسة المقبلة.
ليونيل ميسي كان قد أرسل خطابا للمحكمة قبل التأجيل، يؤكد فيه صعوبة حضوره للجلسة كشاهد لتعارض وقت انعقادها مع المباريات، فكان الموعد الجديد 7 يناير الجاري.
وعاد قاضي محكمة برشلونة الابتدائية رقم “53” إلى تأجيل الجلسة مرة ثانية على أن تكون الجلسة المنتظرة في الصيف المقبل، بسبب عدم تمكن أحد الأطراف المتنازعة من حضور الجلسة أيضا.
النزاع القانوني على حقوق صور ميسي، يكمن بين الشركة المسئولة عن إدارة واستغلال كل الصور الخاصة بنجم برشلونة، وبين شركة أخرى هولندية عملت على استخدام صوره لصالح منتج معين دون العودة للشركة الأولى، التي تطالب بحقوقها الأدبية والمالية.
يشار إلى أن قائد برشلونة كان قد سجل هدفا رائعا في المران الختامي قبل مباراة فريقه أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ميسي تلقى كرة عرضية صوبها مباشرة داخل المرمى دون حراك من الحارس الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تسكن الشباك خلال المران.
يذكر أن ليونيل ميسي يتصدر حاليا جدول هدافي مسابقة الدوري الإسباني “الليجا” حتى الآن برصيد 13 هدفا.
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