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شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمباراة يوفنتوس وكالياري في الكالتشيو والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
يستعد فريق يوفنتوس، لاستضافة نادي كالياري، عصر اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.
ويدخل يوفنتوس المباراة، من أجل تحقيق الثلاث نقاط، لمواصلة المنافسة على صدارة الكالتشيو مع غريمة التقليدي إنتر ميلان.
وأعلن "ماوريسيو ساري" المدير الفني للسيدة العجوز تشكيل فريقه لمواجهة اليوم وجاء كالآتى:-
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: كوادرادو، دميرال، بونوتشي، ساندرو.
خط الوسط: رابيو، بيانيتش، ماتويدي، رامزي.
خط الهجوم: رونالدو، ديبالا.
بينما يدخل الضيوف بقيادة "رولاندو ماران" اللقاء بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: أولسين.
خط الدفاع: فابريزيو، والوكيفتش، كلافان، بيلجريني.
خط الوسط: نانديز، سيجاريني، روج، ناينجولان.
خط الهجوم: سيموني، جلفاو.
ويحتل يوفنتوس وصافة الكالتشيو برصيد 42 نقطة متساويًا مع المتصدر إنتر ميلان، بينما يتواجد كالياري في المركز السادس برصيد 29 نقطة.
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