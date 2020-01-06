شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة أساطير كرة القدم تحت سفح الأهرامات.. «بث مباشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت المباراة الاستعراضية العالمية على سفح الهرم، أسفل منطقة أبوالهول بمشاركة 21 لاعبًا من نجوم العالم في كرة القدم، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا الذي ستقام مساء غد الثلاثاء في الغردقة بمشاركة ما يقرب من 250 شخصية يمثلون وفدًا من 54 دولة إفريقية، بينهم عدد كبير من أساطير الكرة الإفريقية، الذين وجهت إليهم اللجنة المنظمة والاتحاد الإفريقى الدعوة لحضور الحفل والمشاركة في المباراة الوديةز

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وهم الكاميرونى صامويل إيتو والبرازيلى كافو والأرجنتينى كريستيان فيرون والفرنسى يورى دجوركاييف والبرتغالى نونو جوميش والسعودى سامى الجابر، بالإضافة لنجوم القارة السمراء ناكاتا ودروجبا ويايا توريه وفلافيو وروجيه ميلا والحاج ضيوف وعبيدى بيليه وكالوشا بواليا واموكاشى وكانو.

ووجه الاتحاد الإفريقى من مصر الدعوة لكل من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وحسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق، ووائل جمعة وأحمد فتحى وأحمد حسن وأحمد حسام ميدو ومحمد زيدان.

وتقدم «المصري اليوم» بث مباشرلأحداث المباراة: