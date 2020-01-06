شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق في فوز الأهلي على نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً جديداً في مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، مستمراً في علامته الكاملة في عدد الانتصارات منذ انطلاق المسابقة، وذلك على حساب إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بمنافسات الجولة الـ12.

الأهلي اعلتى صدارة الدوري برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، بينما حل إف سي مصر في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

التقرير التالي نرصد من خلاله 7 حقائق رقمية عن فوز الأهلي على نادي مصر.

أولاً: مفارقة في ثنائيات مروان محسن

مروان محسن مهاجم فريق النادي الأهلي يسجل الثنائية الثالثة له خلال مشواره بالدوري الممتاز، والثانية له بقميص الأهلي، والطريف أن ثنائيات اللاعب لا تستغرق أكثر من 7 دقائق من أجل تسجيلها، فبقميص بتروجت موسم 2011-2012، سجل هدفين في المقاصة مع الدقيقتين 66 و73، ومع الأهلي سجل في مرمى طلائع الجيش في الدقيقتين 29 و31 من عمر المباراة، وفي مواجهة إف سي مصر جائت ثنائيته في الدقيقتين 51 و54.

ثانياً: أجايي يسجل هدفه رقم 32 بقميص الأهلي

خلال 109 مباراة خاضها بقميص النادي الأهلي نجح النيجيري جونيور أجايي في تسجيل 32 هدفاً في جميع المسابقات، أخرهم من استهل به ثلاثية المارد الأحمر في شباك إف سي مصر.

ثالثاً: الشيخ أول لاعب محلي يهز شباك الأهلي

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بات أحمد الشيخ لاعب فريق إف سي مصر هو أول لاعب وطني يهز شباك الأهلي في الدوري هذا الموسم، حيث سكن شباك الفريق الأحمر هدفين منذ انطلاق المسابقة وكان الأول عن طريق الإثيوبي أوميد أوكري لاعب فريق أسوان، وسجل الشيخ ثامن أهدافه في مشواره بالدوري الممتاز مع 5 أندية لعب بقميصها.

رابعاً: الفوز على طنطا يعيد سيناريو 2006

في حالة فوز الأهلي على طنطا في المباراة المقبلة سيعادل الفريق أخر أفضل انطلاقة له بالدوري الممتاز والتي جاءت في موسم 2005-2006 بتحقيق 11 انتصاراً متتالياً، علمياً بأن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي كأفضل انطلاقة بالمسابقة بـ17 انتصار متتالي في 2004-2005.

خامساً: الثلاثية الرابعة للأهلي مع فايلر

للمرة الرابعة ينتصر الأهلي بثلاثة أهداف خلال ولاية السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، فسبق وأن فاز على الزمالك 3/2 بالسوبر وعلى كل من بني سويف في الكأس 3/1 وعلى دجلة 3/0 في الدوري قبل الانتصار على اف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سادساً: إف سي مصر يهز شباك القطبين

على الرغم من أنه الموسم الأول له في تاريخه بالدوري المصري الممتاز، إلا أن إف سي مصر حقق مالم تحققه عدة أندية في الموسم الأولى لصعودها للمسابقة، حيث نجح الفريق في هز شباك القطبين، بتسجيل عمر حبشي هدفاً في تعادل الفريق أمام الزمالك، وأحمد الشيخ هدفاً في خسارة الفريق بالثلاثة أمام الأهلي.

سابعاً: قفشة يصنع للمرة 26

نجح محمد مجدي «قفشة» الوافد حديثاً لصفوف الأهلي في الصيف الماضي، من القيام بـ«الأسيست» رقم 26 له في مشوراه مع الأندية التي لعب بقميصها في كل البطولات بصناعة هدفين في مباراة إف سي مصر، علماً بأنه رفع رصيده للرقم 7 من حيث صناعة الأهداف مع الأهلي في جميع البطولات.