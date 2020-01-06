شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم المشاركون بحفل «الأفضل في أفريقيا» يشيدون بحفاوة الاستقبال في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب نجوم، و«أساطير» كرة القدم المشاركين في الاحتفالية، التي ستقام غدًا الثلاثاء بمدينة الغردقة، للإعلان عن جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»: «الأفضل لعام 2019» عن سعادتهم لزيارة مصر، والحفاوة التي لمسوها وحسن الاستقبال، مشيدين بالبرنامج السياحي والترفيهي الذي تم وضعه من قبل وزارة الشباب والرياضة، والاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم على هامش الاحتفال.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي استضافته جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، وجمع بين طلاب الجامعة ونجوم وأساطير كرة القدم العالميين، المشاركين في الحفل.

حضر اللقاء، الذي تم عقده بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم«كاف»، والاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، كلا من: نجم منتخب مصر ونادي الزمالك وتوتنهام السابق، اللاعب أحمد حسام «ميدو» ونجم منتخب فرنسا السابق يورى دجوركايف، والمديرة الفنية لمنتخب كوت ديفوار للسيدات، كليمانتين يوري، بالإضافة إلى لاعبة كرة القدم الفرنسية السابقة لورا جورج.

كما حضر اللقاء، الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير- نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسؤولي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، حسبما أفاد الموقع الرسمى لوزارة الشباب والرياضة.

Advertisements

وسرد أساطير كرة القدم، خلال اللقاء، نبذةً سريعة عن مشوارهم الرياضي، وأبرز انجازاتهم التي حققوها مع أنديتهم ومنتخباتهم، والبطولات والألقاب التي فازوا بها خلال مشوارهم الحافل في لعبة كرة القدم، مؤكدين ضرورة أن يتحلي الشباب بالإصرار والتحدي، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وليكون النجاح حليفهم في مشوارهم العلمي والمهني.

ومن جانبه، نقل رئيس الإدارة المركزية لشئون وزير الشباب والرياضة تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لضيوف مصر الذين استجابوا للدعوة بالحضور والمشاركة في فعاليات حفل «الأفضل»، متمنين لهم طيب الإقامة، ودوام التوفيق خلال فترة تواجدهم في مصر.

ولفت «الشيخ» إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التنسيق مع مسؤولي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم؛ لتخرج زيارة أساطير كرة القدم لمصر، وكذا حفل «الأفضل» في أبهى صورة تنظيمية بشكل يعكس تميز وتفوق مصر في ملف تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وضمت القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ونجم منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، ونجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز.

كذلك، يترشح لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك طارق حامد، ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل القارة.