شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: أفريقيا قدمت للعالم إسهامات حقيقية في كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من الرسائل للطلاب خلال كلمته في اللقاء الطلابي المفتوح، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الإثنين، بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، بحضور دجوركاييف، وأحمد حسام ميدو، ولورا جورج، وكليمنتين توري.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن اللاعب الأفريقي استطاع أن يجمع بين القوة البدنية والعقلية الأوروبية، وأنه أصبح أحد أهم أركان أي فريق أوروبي، مؤكدًا أن أفريقيا تستطيع أن تقدم للعالم الكثير وقدمت الكثير في كرة القدم.

وأضاف رئيس الجامعة للطلاب أن كرة القدم وغيرها من الألعاب تساعدنا على التفرقة بين المنافسة والصراع أو الحرب، لأن النفس البشرية لها نوازع تدعو للحرب والقتال، ولكن كرة القدم تستطيع أن تحولها إلى منافسة خاضعة لقواعد وأخلاقيات، موجهًا الطلاب بأن يقرأوا الميثاق الأخلاقي الخاص بالفيفا وأن يستفادوا منه.

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وأوضح الدكتور الخشت أن نجاح اللاعب الفرد لا يتم إلا من خلال الفريق، مؤكدًا أنه لايوجد لاعب واحد قادر على إنهاء المنافسة. قائلاً للطلاب: «لو خسرت الماتش لازم تستعد للقادم،ولو خسرت امتحان لازم تستعد للامتحان القادم».

ودعا «الخشت» طلاب جامعة القاهرة إلى التمسك بالاصرار وعدم اليأس ومواصلة المنافسة، مؤكدًا ضرورة النظر إلى الأمام باستمرار وعدم النظر إلى الخلف، لتجنب خسارة المستقبل سواء في الدراسة أو العمل، لأن البقاء للأصلح وهو القادر على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.

وأشاد رئيس الجامعة، باللاعب محمد صلاح، لأنه يعمل على تطوير نفسه باستمرار، ولا يلتفت لما حوله من معارك جانبية، قائلاً: «الملتفت لا يصل».

وأكد «الخشت» أن أفريقيا استطاعت أن تقدم للعالم إسهامًا حقيقيًا في كرة القدم، وتستطيع أن تقدم إسهامات حقيقية أكثر في مجالات أخرى، وتستطيع أن تعلم العالم لأنها أصل العالم.