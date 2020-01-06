«إيتو» يشارك فيروز الكرواني ومريم أمين في تقديم حفل الأفضل في أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كامل أبو علي، مستضيف حفل الأفضل في أفريقيا لكرة القدم ٢٠١٩، أن نجم منتخب الكاميرون ونادى برشلونة السابق صامويل إيتو سوف يقوم بتقديم فقرات الحفل ومعه المذيعة المغربية المشهورة فيروز الكروانى والمذيعة المصرية مريم أمين. وأضاف «أبو علي» أن الحفل سوف يتضمن فقرات ترفيهية استعراضية وغنائية، حيث تم اختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات خلاله، معربًا عن أمله في أن يعبر الحفل عن حضارة ورقي المصريين والأمن والأمان والاستقرار والتقدم الذي تشهده مصر حاليًا علي كافة المستويات.

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