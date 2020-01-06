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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير ليفربول تتفاعل بايجابية مع صورة لديمبيلي بقميص الريدز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
يواصل الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح فريق برشلونة الاسباني عملية التعافي من الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بوروسيا دورتمونج.
وتسبب إعجاب ديمبلي لصورة على إنستغرام، لحدوث تفاعل من قبل مشجعي ليفربول متصدر ترتيب الدوري الممتاز.
ونشرت أحد الحسابات صورة لعثمان ديمبيلي، وهو يرتدي قميص الليفر.
ورد مشجعي الريدز سريعاً على الصورة، مظهرين اعجابهم برؤية الفرنسي مرتديًا قميص الفريق.
وعلق أحد المشجعين:" هذا الشاب من الطراز العالمي، تخيل لو كان يلعب تحت يد يورغن كلوب".
وآخر:" من لا يرغب برؤية القميص الأحمر على عثمان، من فضلك ديمبيلي انضم إلينا".
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