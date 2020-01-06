شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يحسم تجديد معاذ الحناوى لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت لجنة التعاقدات بنادى الانتاج الحربى فى تجديد عقد معاذ الحناوى مدافع الفريق لمدة موسمين مقبلين فى إطار سعى إدارة العجلات الحربية فى إنهاء تجديد عقود نجوم الفريق التى ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم لتفويت الفرصة أمام بعض الأندية التى دخلت فى مفاوضات مع الحناوى منذ فترة .

كان مسئولو الإتحاد السكندرى والإسماعيلى قد دخلوا فى مفاوضات مع اللاعب من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى الحالى بعد ظهوره بشكل جيد مع الإنتاج الحربى خلال الموسم الماضى بالإضافة للموسم الحالى ، إلا أن إدارة العجلات الحربية بادروا بتجديد عقد اللاعب لزيادة تركيزه داخل الملعب فى ظل اعتماد مختار مختار المدير الفنى للفريق عليه بشكل أساسى .

ويستعد الإنتاج الحربى حاليا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا الثلاثاء باستاد السويس فى الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز فى لقاء سيشهد صراعا من نوع خاص بين اللاعبين.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 16 نقطة من 11 مباراة فاز فيها الفريق بـ4 وتعادل فى مثلهم وخسر فى ثلاث مواجهات ، احرز لاعبوه 9 أهداف ومنى مرماه بـ9 أهداف

أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرى قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق، الذى يبدأ عصر اليوم بالعين السخنة، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربى .

Advertisements

و تضم قائمة المصرى 20 لاعبًا على النحو التالى :

حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقى، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، بهاء مجدى، خالد مصطفى.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، حسن على، إسلام عطية، محمد جابر، أحمد عادل ميسى، حجاج عويس، أيمن ندا، مفتاح طقطق، وأحمد ياسر.

خط الهجوم: محمود وادى، الإيفوارى شيخ موكورو الذي تم ضمه للمعسكر لتجهيزه للمباريات القادمة حال رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الدولى، بعدما أنهت إدارة النادى المصرى كافة الإجراءات في هذا الشأن مع ناديه السابق”هلال الأُبيض” السوداني.