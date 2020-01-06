شكرا لقرائتكم وصول وزير الشباب والرياضة لمشاهدة مباراة أساطير العالم لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم إلى سفح الاهرامات لحضور مباراة أساطير العالم التى تقام فى سفح اهرامات الجيزة خلال الوقت الجاري.

واصطحب صبحى رئيس الفيفا فور استقباله فى المطار إلى أحد الفنادق القريبة من الأهرام وجلسا سويا ثم توجها إلى ملعب المباراة و التى تجمع ٣٠ نجم عالمي فى كرة القدم.

وتشهد المباراة حضور مسئولى الاتحاد الدولى والافريقى لكرة القدم بالإضافة إلى اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، كما تواجد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق ووجيه احمد مدير لجنة الحكام بالجبلاية فى ملعب مباراة أساطير العالم قبل دقائق من انطلاق المباراة التى تجمع نجوم كرة القدم حول العالم.

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ويضم الفريق الفريق الأول عدداً من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحانه، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".

والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

تأتي المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.