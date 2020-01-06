شكرا لقرائتكم الكاف يخطر الزمالك بإقامة مباراة زيسكو الزامبى على استاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك، إخطاراً من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإقامة مباراة الفريق الأبيض مع زيسكو يونايتد الزامبى، التى ستقام يوم الجمعة القادمة، وذلك على استاد السلام فى التاسعة مساءً، ليكون الإخطار تأكيداً رسميًا حول عدم نقل المباراة من استاد السلام إلى استاد القاهرة حيث سيقام اللقاء بشكل طبيعى فى ستاد السلام بعدما تم إخطار الفريقان بشكل رسمى بذلك الأمر.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للحكم الإثيوبي باملاك تسيما، حكما للساحة، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول والاثيوبي صامويل تانجو مساعد ثاني، والحكم الرابع الاثيوبي ليما نيجوسي ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، في حين يتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولي المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتي زيسكو في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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يبدأ الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، التحضيرات لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، بداية من اليوم الإثنين حيث سيستعيد الفريق عناصره الأساسية بعدما منح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، راحة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين فى مواجهة طنطا، التى جمعت بين الفريقين بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وهم: محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى ومصطفى محمد ومحمد أبو جبل، بجانب عودة الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، بعد نهاية الراحة المخصصة لهما أيضًا عقب غيابهما عن لقاء طنطا للإيقاف، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى مباراته الإفريقية بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق على طنطا، بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأحد، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة ويرتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.