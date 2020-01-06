شكرا لقرائتكم بالأرقام .. تفاصيل منافسة طارق حامد على لقب الأفضل داخل أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى حصد طارق حامد للقب الكونفدرالية مع نادى الزمالك لوضعه بمكانه خاصة داخل قلوب جماهير القلعة الحمراء ، حيث ساهم بأرقامه المميزة الواضحة، حصد مع فريقه لقب الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي بجانب بطولة كأس مصر، كما ظهر بشكل مميز خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر بالرغم من خروج الفراعنة من المنافسة مبكرًا.

"الخليج 365" يستعرض تفاصيل منافسة طاق حامد على لقب الأفضل فى افريقيا ، فى حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب أفريقى لعام 2019، المقرر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة غدا



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يوسف البلايلى

حقق 37 فوز ، 15 تعادل ، 4 خسائر ، 4 جوائز

طارق حامد

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27 انتصار ، 17 تعادل ، 8 خسائر ، 2 جوائز

أنيس البدرى

30 انتصار ، 13 تعادل ، 5 هزائم ، 3 جوائز



