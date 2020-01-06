شكرا لقرائتكم مارين.. ضحية "رجل غريب" أنقذه مدرب الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تكن حياة ماركو مارين سهلة في نشأته بعدما انتقل للعيش في ألمانيا برفقة والديه في عام 1991، قبل أن تعود المعاناة بعدها بسبعة وعشرين عاما بسبب رئيس نادي أولمبياكوس.

ووقع أهلي جدة بشكل مبدئي مع لاعب الوسط الألماني يوم الأحد قادما من صفوف فريق النجم الأحمر الصربي، ليكون أول صفقات الفريق الشتوية.

واضطر البوسني ماركو مارين من الانتقال إلى ألمانيا برفقة أهله في عام 1991 بعد حصول والدته على وظيفة ممرضة في هيست بقرب مدينة فرانكفورت، إذ كانت والدته قد شاركت في مسابقة أقيمت في القنصلية الألمانية بساراييفو، حدد من خلالها الممرضات اللاتي منحن الوظائف لاحقا قبل اندلاع الحرب البوسنية. ولم يأت حب كرة القدم لمارين من فراغ، حيث كان والده يلعب في مركز الظهير الأيمن لنادي سلوغا الصربي.

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ماركو مارين بقميص تشيلسي

واعتاد مارين قيادة الأندية التي لعب لها منذ نشأته مع بوروسيا مونشنغلادباخ وفيردر بريمن، قبل أن تضربه الإصابات مع تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2012، لتتم إعارة "ميسي الألماني" 4 مرات حتى 2016. وخلال تلك الفترة حقق مارين بطولتي دوري أوروبي "يوروبا ليغ" مع تشيلسي وإشبيلية. ويحلم مارين باعتزال كرة القدم في ناد من اثنين، وهما النجم الأحمر الصربي وإينتراخت فرانكفورت الألماني، مكان نشأته.

ماركو مارين بجانب هاسي في أندرلخت

ويعد بيسنك هاسي، مدرب الرائد السعودي حالياً، من أكثر الأشخاص الذين أثروا في مسيرة مارين الكروية، "كان هو من أقنعني بالانتقال إلى أندرلخت البلجيكي، وكانت علاقتي معه مميزة منذ البداية". مضيفا أنه من ساهم بعدم تفاقم إصابته في النادي البلجيكي، "تعرضت لإصابة في نهائي الكأس، وكانت مباريات التصفيات للموسم المقبل بدأت، ليقول لي عندما تتعافى ستلعب معي بشكل أساسي، لكن يجب عليك التوقف عن المجازفة لتكون جاهزا ومتعافيا مطلع الموسم المقبل". كما أن هاسي عاد ليتعاقد مع نجمه الألماني في نادي أولمبياكوس اليوناني في موسم 2017 - 2018.

رئيس أولمبياكوس

ولا ينسى مارين إيفانجيلوس ماريناكيس، رئيس أولمبياكوس اليوناني عندما سرح جميع لاعبي الفريق الأول في 2018، لعدم رضاه عن مردودهم حينها، وقال ميسي الألماني "الرئيس كان شخصا غريبا، حيث كانت تحدث بعض القصص التي لا تصدق والتي لا يوجد لها علاقة بكرة القدم، ولكن حينها سعدت جدا بأني حظيت بفرصة للعب في بلغراد فقد جاءت في الوقت المثالي".

ولعب مارين لمنتخب ألمانيا، وسبق أن مثل الفريق الأول في 16 مناسبة وسجل هدفا وحيدا، كما شارك في مونديال جنوب إفريقيا في مباراتين بدور المجموعات.