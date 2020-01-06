شكرا لقرائتكم "السوبر".. بطولة البرتغاليين المفضلة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المدربون البرتغاليون هيمنتهم على بطولة السوبر في السعودية بعدما قاد روي فيتوريا مدرب النصر فريقه إلى تحقيق اللقب يوم السبت، ليصبح الرجل الرابع من شبه جزيرة إيبيريا الذي يحتفل بالبطولة من أصل 6 نسخ.

وفاز النصر على التعاون 5-4 بركلات الترجيح على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعد تعادلهما بهدفي توامبا وحمدالله في الشوطين الأصليين.



وسبق للمدربين البرتغاليين جوزيه مورايس، جوزيه غوميز وجورجي جيسوس الفوز بلقب كأس السوبر مع أندية الشباب والأهلي والهلال قبل أن ينضم إليهم روي فيتوريا.

وبدأت هيمنة البرتغاليين على بطولة السوبر في عام 2014، عندما حقق جوزيه مورايس اللقب مع الشباب على حساب النصر في ستاد الملك فهد الدولي بفضل ركلات الترجيح.



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وتقدم النصر أولاً عن طريق محمد السهلاوي وعادل الشباب عبر اللاعب نايف هزازي، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي كسبها الشباب بنتيجة 4-2.

وفي نسخة 2016، تواجه الأهلي بمدربه جوزيه غوميز مع الهلال في ستاد "كرافتين كوتاج" بالعاصمة البريطانية لندن، وتعادل الفريقان 1-1 عن طريق محمد البريك وعمر السومة، وفاز الأهلي بركلات الترجيح بعدها.



واحتفل جورجي جيسوس بلقبه الوحيد مع الهلال صيف 2018 في العاصمة البريطانية لندن عندما تغلب على اتحاد جدة 2-1 بهدفي كارلوس إدوردو وجليمن ريفاس مقابل هدف للمغربي كريم الأحمدي.



وخرجت بطولة السوبر من قبضة البرتغاليين مرتين فقط، إذ كان التونسي فتحي الجبال أول مدرب يتوج بها عندما تغلب مع فريقه الفتح على اتحاد جدة في عام 2013، وفي 2015 فاز بها اليوناني جيورجيوس دونيس عقب الفوز على النصر بهدف كارلوس إدواردو بالعاصمة البريطانية لندن.