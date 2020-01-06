شكرا لقرائتكم تورينو يصعق روما بثنائية بيلوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل أندريا بيلوتي هدفين ليقود فريقه تورينو إلى عرقلة انطلاقة روما في الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز الثمين 2 - صفر عليه في عقر داره اليوم بالمرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وقاد شيرو إيموبيلي فريقه لاتسيو لتحويل تأخره بهدف أمام مضيفه بريشيا إلى الفوز 2 - 1 في وقت سابق بنفس المرحلة التي شهدت أيضا فوز جنوى على ساسولو 2 - 1 وفيرونا على مضيفه سبال 2 - صفر.

وعلى الاستاد الأولمبي في روما، سقط فريق العاصمة أمام ضيفه تورينو بهدفين سجلهما بيلوتي في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و86 من ضربة جزاء لتكون الهزيمة الأولى لروما في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة. وتجمد رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الرابع فيما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

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وتغلب فيرونا على مضيفه سبال بهدفين نظيفين سجلهما جامباولو باتزيني وماريوز ستيبنسكي في الدقيقتين 14 و86 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويقفز للمركز التاسع حيث حقق اليوم الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة وتجمد رصيد سبال عند 12 نقطة في المركز الأخير حيث مني بالهزيمة الرابعة له في آخر خمس مباريات خاضها بالبطولة.وشهدت الدقيقة 39 من المباراة طرد نيناد توموفيتش لاعب سبال ما ساعد فيرونا على تعزيز تقدمة وتحقيق الفوز في المباراة.

واستعاد جنوى نغمة الانتصارات في المسابقة بالفوز الثمين 2 - 1 على ساسولو ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويتخلص من المركز الأخير مؤقتا حيث تقدم إلى المركز التاسع عشر بفارق الأهداف فقط خلف بريشيا فيما تراجع سبال إلى المركز الأخير.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 - 1 حيث تقدم دومينيكو كريشيتو بهدف لجنوى من ضربة جزاء في الدقيقة 29 وتعادل بدرو مبا أوبيانغ لساسولو في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني، سجل المقدوني غوران بانديف هدف الفوز في الدقيقة 86 ليقود الفريق إلى الفوز الأول له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة.