شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز.. عودة باهر المحمدى واستبعاد شيلونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعداداً لمواجهة بيراميدز غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 للدورى الممتاز، وشهدت القائمة عودة باهر المحمدى قائد الفريق بعد غيابه عن مباراة إنبى الماضية مع استبعاد الناميبى بنسون شيلونجو ووجيه عبد الحكيم.

وضمت قائمة الإسماعيلى كلا من:

حراسة المرمى : محمد مجدى – محمد فوزى.

خط الدفاع : أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد هاشم – إبراهيم أبواليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدرى.

خط الوسط :عماد حمدى – محمد بيومى – محمود دونجا – محمد مخلوف – بيكتى سيلفا – عبدالرحمن مجدى – محمد صادق – محمد حمدى زكى.

خط الهجوم : محمد الشامى – حازم مرسى .

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ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

وأكد أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه، مشددا على أنه لا يوجد مكان لأى لاعب مقصر بصفوف الفريق، و أن الفرص لن تُهدى، وأنه يتعين على اللاعبين انتهازها لحجز مقعد بتشكيل الفريق، مع بذل جهود مضاعفة خلال الفترة من أجل تعويض سلسلة الاخفاقات الماضية.

وأختتم حديثه بأنه يجب على جميع اللاعبين اعلاء مصلحة الفريق والسعى نحو استعادة سكة الانتصارات من أجل اعادة البسمة على وجوه الجماهير المحبة للكيان.

وتأكد غياب الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة بيراميدز بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش، يأتى ذلك فى ظل شعور اللاعب بإجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى.

ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالاجهاد والارهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.