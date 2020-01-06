شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الفيفا" يصل القاهرة للمشاركة فى حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأثنين، جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، فى زيارة للبلاد، للمشاركة فى حفل جوائز الأفضل فى القارة السمراء لعام 2019 والتى تقام تحت سفح الأهرامات بحضور عدد من نجوم العالم فى كرة القدم.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رئيس الفيفا وصل على متن رحلة خاصة قادمة من سويسرا، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان فى استقباله عدد من مسئولى اتحاد الكرة المصرية.

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ويحتفل تحت سفح الأهرامات، اليوم الاثنين، عدد من نجوم العالم فى كرة القدم، بإقامة مبارة خيرية تضم ضيوف حفل جوائز الأفضل فى القارة السمراء لعام 2019، بحضور نحو 400 شخصية عالمية.

وتقام مباراة استعراضية لقدامى نجوم أفريقيا بحضور مجموعة كبيرة من نجوم العالم الرياضيين مثل كافو بطل العالم مع منتخب البرازيل، ويورى جوركاييف بطل العالم مع فرنسا، بجانب الأرجنتينى خوان فيرون، والإنجليزى ستيف مكمنمان، والبرتغالى نونو جوميز، والسعودى سامى الجابر، ومن نجوم القارة السمراء ديديه دروجبا، يايا توريه، فلافيو، مصطفى حجى، جيرمى نجيتاب، الحاجى ضيوف، جاى جاى أوكوشا، لوكاس راديبى، كالوشا بواليا، عبيدى بيليه، رابح ماجر، نوانكو كانو، لخضر بلومى، خاليلو فاديجا، دانيال أموكاشى، كما سيحضر رئيس الكاف، ونجوم مصرية مثل حسن شحاتة المدير الفنى الأسطورى للفراعنة ووائل جمعة وأحمد حسن وعصام الحضرى وميدو.