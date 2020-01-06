شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وزيسكو فى ستاد السلام بدورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبى فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للحكم الإثيوبى باملاك تسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول والإثيوبى صامويل تانجو مساعد ثانى، والحكم الرابع الإثيوبى ليما نيجوسى ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، فى حين يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولى المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتى زيسكو فى المركز الأخير برصيد نقطتين.
ويبدأ الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون التحضيرات لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى بداية من اليوم الاثنين، ويستعيد الفريق عناصره الأساسية بعدما منح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك راحة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين فى مواجهة طنطا، التى جمعت الفريقين بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وهم: محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى ومصطفى محمد ومحمد أبو جبل، بجانب عودة الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، بعد نهاية الراحة المخصصة لهما أيضًا عقب غيابهما عن لقاء طنطا للإيقاف، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى مباراته الإفريقية بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا.
وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق على طنطا، بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأحد، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة ويرتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.
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