شكرا لقرائتكم خبر عن "الطائرة" يسمح لحاملى بطاقات الاتحاد بحضور تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد، السماح لحاملى بطاقات الاتحاد لحضور مباريات منتخب الرجال فى تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة بدءاً من غد والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وطالب الاتحاد جميع الأندية التى يرغب منتموها الحضور لمؤازرة منتخب مصر بإعداد كشف بالأسماء ومختوم من النادى وإرساله إلى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، بحد أقصى اليوم الذى يسبق المباراة لتسليمة للجهات الأمنية، كما يجب على كل نادٍ الحضور بالزى الخاص بناديهم والدخول فى مجموعات.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر لرجال الطائرة مع الجزائر غدا ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه، حيث عادت البعثة إلى القاهرة فجر الخميس بعد ختام معسكر بلغاريا .

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وتضم القائمة كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح و هشام يسرى ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى و أحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفى عبد الرحمن و أحمد ضياء ومحمد رضا وشريف على .

فيما يضم الجهاز الفنى كلا من، جيدو فيرميلن مديرا فنيا وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام إصابات ملاعب و تأهيل و أحمد سعودى طبيب و هاين أدولف لياقة بدنية و ماتشيك ماريك أخصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثانى الوديات التى جمعت المنتخبين الأحد ب الماضى عد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه.