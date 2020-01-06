شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة المصرى استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرى قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق، الذى يبدأ عصر اليوم بالعين السخنة، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها بالجولة الثانية عشرة من الدورى فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الجيش بالسويس.

وتضم قائمة المصرى 20 لاعبًا على النحو التالى :

حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقى، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، بهاء مجدى، خالد مصطفى.

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خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، حسن على، إسلام عطية، محمد جابر، أحمد عادل ميسى، حجاج عويس، أيمن ندا، مفتاح طقطق، وأحمد ياسر.

خط الهجوم: محمود وادى، الإيفوارى شيخ موكورو الذي تم ضمه للمعسكر لتجهيزه للمباريات القادمة حال رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الدولى، بعدما أنهت إدارة النادى المصرى كافة الإجراءات في هذا الشأن مع ناديه السابق”هلال الأُبيض” السوداني.

ويدخل المصرى المباراة فى المركز التاسع بجدول الدورى برصيد 14 نقطة جمعهم الفريق بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وخسر مثلهم وتعادل فى لقاءين ، احرز لاعبوه 10 أهداف ومنى مرماه بـ8 أهداف .

ويعد الموسم الحالى أسوأ بداية لفريق المصرى منذ فترة طويلة بعدما كان احد فرق المقدمة فى العقد الأخير وتحديدا منذ أن تولى حسام حسن قيادة الفريق فنيا والفريق دائم المشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية ، ثم جاء إيهاب جلال الذى صنع جيل جديد للبورسعيدية بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الذين شاركوا معه فى المقاصة أو الزمالك بالإضافة لتصعيد عدد من ناشئ النادى مثل كريم العراقى الظهير الأيمن وحسن على الظهير الأيسر .