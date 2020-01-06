شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أمنية لتأمين أساطير كرة القدم بالعالم في حفل «كاف» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الجهات المعنية على تأمين خطوط سير أساطير كرة القدم في العالم، الذين يشاركون في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» التي يعلن خلالها عن أفضل لاعب إفريقي خلال 2019 والتي ينافس عليها نجمنا محمد صلاح.

وتؤمن الشركة الإفريقية للأمن والحراسة المتخصصة، في تأمين الفعاليات الرياضية للحفل، بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الإدارة، واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، والعقيد أحمد عيسى رئيس قطاع التسويق والمبيعات، خطوط سير اللاعبين منذ أن تطأ أقدامهم مدينة الغردقة وتحركاتهم.

وحرص رجال الشركة الإفريقية للأمن والحراسة على الظهور في مشهد حضاري راق، من خلال التواجد بشكل منظم بأماكن الاحتفال، فيما يشاركوا في تأمين دخول الضيوف والحفل حتى نهايته مساء غد الثلاثاء.

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وتستعد مدينة «الغردقة» لاستضافة النسخة الـ 28 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الكاف»، والمحدد له السابع من يناير الجارى والذى سيشهد الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، ويتنافس عليها نجوم الدورى الانجليزى الممتاز «بريميرليج»، وهم المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله ساديو مانى، والجزائرى رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

وكان قد وصل للغردقة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل إيتو وقد أعلن نجم منتخب الكاميرون المعتزل عن سعادته لزيارۃ الغردقة، واعتزازه بتقديم حفل الأفضل فی إفريقيا من الغردقة.

وتعد كوت ديفوار أكثر دول القارة السمراء تتويجا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا منذ عام 1992، وذلك بـ 6 ألقاب وفقاً للموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بعدما توج بها يايا توريه «4 مرات»، وديدييه دروجبا «مرتين»، تتبعها نيجيريا بخمسة ألقاب، منها اثنين لكانو وواحدة لكل من إيمانويل أمونيكى ورشيدى ياكينى وفيكتور إيكبيبا، كذلك الكاميرون حيث كانت الجائزة من نصيب صامويل إيتو في أربع مناسبات، بينما توج بها باتريك مبوما «مرة واحدة».

وعلى هامش تواجدهم في مصر أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن قيام عدد من أساطير القارة السمراء بزيارة جامعة القاهرة اليوم الاثنين، وذلك قبل حضورهم حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الكاف» .

وكتب «الكاف» عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، «هل تخيلت أن ترى أحد الأساطير يمشى معك في الجامعة؟ أساطير الكُرةِ الإفريقية؛ دروجبا وتوريه بجانب اثنائى الفرنسى دجوركاييف ولورا جورجس، سيكونون حاضرين في جامعة القاهرة ليجيبوا عن أسئلتكم قبل يوم من حفل جوائز الكاف».