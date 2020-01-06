شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يصدم المهتمين بضم مريح ديميرال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدم نادي يوفنتوس الإيطالي جميع الفرق المهتمة بضم مدافعه التركي مريح ديميرال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكان اللاعب قد ارتبط اسمه بعدد من الأندية كأرسنال ومانشستر يونايتد وليستر سيتي من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وأكدت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية أن السيدة العجوز سيغلق الباب أمام فكرة رحيل اللاعب عن الفريق خلال الشهر الجاري.

ورغم ذلك، أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى أن كل من أرسنال وليستر سيتي قد يوجهان أنظارهما إلى لاعب آخر من يوفنتوس هو دانيلي روجاني، والذي يبدو النادي منفتحًا أكثر على فكرة رحيله.