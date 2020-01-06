اخبار الرياضه

يوفنتوس يصدم المهتمين بضم مريح ديميرال

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يصدم المهتمين بضم مريح ديميرال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدم نادي يوفنتوس الإيطالي جميع الفرق المهتمة بضم مدافعه التركي مريح ديميرال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

Advertisements

وكان اللاعب قد ارتبط اسمه بعدد من الأندية كأرسنال ومانشستر يونايتد وليستر سيتي من ، بالإضافة إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وأكدت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية أن السيدة العجوز سيغلق الباب أمام فكرة رحيل اللاعب عن الفريق خلال الشهر الجاري.

ورغم ذلك، أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى أن كل من أرسنال وليستر سيتي قد يوجهان أنظارهما إلى لاعب آخر من يوفنتوس هو دانيلي روجاني، والذي يبدو النادي منفتحًا أكثر على فكرة رحيله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يصدم المهتمين بضم مريح ديميرال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا