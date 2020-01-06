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ليفربول يضم لاعب برينتفورد

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع لاعب برينتفورد الشاب جو هاردي بعد تألقه مع رديف فريقه خلال الموسم الجاري.

وكان اللاعب صاحب الـ 21 عامًا قد لعب لمانشستر سيتي قبل انتقاله إلى برينتفورد، الذي يخوض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في 2016.

واستطاع «هاردي» تسجيل 40 هدف خلال 80 مباراة خاضها بقميص رديف برينتفورد، من ضمنهم ثلاثة أهداف خلال 5 مباريات هذا الموسم.

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